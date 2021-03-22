В Херсонській області зафіксовано лише 30 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 30 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померла 707 людей. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 584 ПЛР-дослідження, 768 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1455 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 1 дитина та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
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В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “25 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 5 осіб”.
Зазначається, що за добу померли три людини, всі мали пневмонію COVID-19. Зокрема, в області зафіксовано 48 одужань.
“Тож наразі в області 23 051 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 20 843 людини побороли недуг;
— 1 501 людина інфікована COVID-19;
— 707 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 554 256 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 30 098 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.