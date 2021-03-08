В Херсонской области за сутки зафиксировано лишь два случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано лишь два новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 184 ПЦР-исследования, 187 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 36 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 2 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19”, — говорится в сообщении.
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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “2 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором”.
Информацию о количестве выздоровлений в сутки в ОГА не привели.
Отмечается, что за сутки умерла одна женщина, 66 лет, жительница г. Херсон. Имела пневмонию и COVID-19.
“Поэтому сейчас в области 22 001 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 410 человек победили недуг;
— 912 человек инфицированы COVID-19;
— 679 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 406 800 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 128 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.