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В Херсонській області за добу зафіксовано лише два випадки COVID-19

В Херсонській області за добу зафіксовано лише два випадки COVID-19

Київ • УНН

 • 16730 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано лише два нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 184 ПЛР-дослідження, 187 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 36 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 2 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “2 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом”.

Інформацію про кількість одужань за добу в ОДА не навели.

Зазначається, що за добу померла одна жінка, 66 років, жителька м.Херсон. Мала пневмонію та COVID-19.

“Тож наразі в області 22 001 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 20 410 людей побороли недуг;
— 912 людей інфіковані COVID-19;
— 679 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 406 800 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 128 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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