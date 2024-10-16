В Херсоне уже начали получать свет, в Николаевской области тоже
Киев • УНН
В Херсоне начали восстанавливать электроснабжение, вскоре свет будет во всем городе. В Николаевской области по состоянию на 10:15 оставались без света 155 тыс. потребителей, 117 тыс. уже подключены.
В Херсоне начали восстанавливать электроснабжение, вскоре свет должен появиться во всем городе, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По данным Николаевоблэнерго, в Николаевской области уже также частично запитано потребителей, пишет УНН.
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"В Херсоне первые абоненты уже начали получать электроснабжение. Вскоре весь город будет со светом", - написал Прокудин в Telegram.
В Николаевской области на 10:15 оставались обесточенными 155 тыс. потребителей. Уже запитали 117 тысяч, сообщили в Николаевоблэнерго в Telegram.
Обесточивание в Николаеве и Херсоне возникли из-за технологических нарушений на линии в Николаевской области - Минэнерго16 октября 2024, 07:43 • 7618 просмотров