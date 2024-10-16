У Херсоні вже почали отримувати світло, на Миколаївщині теж
Київ • УНН
У Херсоні почали відновлювати електропостачання, незабаром світло буде в усьому місті. У Миколаївській області станом на 10:15 залишалися без світла 155 тис. споживачів, 117 тис. вже підключено.
У Херсоні почали відновлювати електропостачання, невдовзі світло має з'явитися в усьому місті, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За даними Миколаївобленерго, у Миколаївській області вже також частково заживлено споживачів, пише УНН.
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"У Херсоні перші абоненти уже почали отримувати електропостачання. Незабаром усе місто буде зі світлом", - написав Прокудін у Telegram.
У Миколаївській області на 10:15 залишалися знеструмленими 155 тис. споживачів. Вже заживили 117 тисяч, повідомили у Миколаївобленерго у Telegram.
Знеструмлення в Миколаєві та Херсоні виникли через технологічні порушення на лінії у Миколаївській області - Міненерго 16.10.24, 10:43 • 12375 переглядiв