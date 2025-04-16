В Херсоне россияне разрушили ледовую арену: есть погибший, известно об 11 пострадавших
Киев • УНН
16 апреля россияне обстреляли Херсон, разрушив ледовую арену. Погиб мужчина, ранены мирные жители, повреждены дома и транспортные средства.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли артиллерийские и авиационные удары по Херсону. В результате попадания разрушено здание ледовой арены, есть пострадавшие и погибший. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
"Сегодня утром российские захватчики нанесли авиаудар и артиллерийские обстрелы по микрорайону "Таврический". (...) Около 06:30 российские пилоты нанесли авиаудар по спортивному комплексу в Центральном районе Херсона. Четыре управляемые бомбы попали в здание ледовой арены, в результате чего заведение разрушено", - сообщили в полиции.
В НОК Украины заявили, что россияне попали в ключевой спортивный объект города, а именно - в ледовую арену. Она уже подвергалась разрушениям во время предварительного обстрела 16 июня 2023 года, однако тогда повреждения были частичными.
Эта арена служила тренировочной базой для хоккеистов, фигуристов и других спортсменов. Она была домашней площадкой хоккейного клуба "Днепр" и играла важную роль в развитии юношеского спорта. Именно здесь начинал свою карьеру трехкратный чемпион Украины и участник чемпионатов мира по фигурному катанию Кирилл Марсак
Когда спасатели приехали тушить пожар, россияне ударили по ним из артиллерии – две служебные машины были повреждены.
"Массированный артобстрел Таврического продолжался почти полчаса", - отметили в полиции.
Также были повреждены 18 многоквартирных и частных домов, два учебных заведения, три супермаркета, почтовое отделение, девять гражданских транспортных средств. В результате обстрелов погиб 55-летний мужчина.
По данным Херсонской ОВА, уже известно об 11 пострадавших в результате атаки рф на Херсон.
В частности, как сообщили в ОВА, в результате российских ударов понадобилась медицинская помощь ребенку.
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Напомним
В среду, 16 апреля глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о том, что попал под еще один российский обстрел после попадания КАБов в Центральном районе города.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин отметил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли 31 населенный пункт Херсонщины. Оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре, пострадали более 10 человек.