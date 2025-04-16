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Financial Times

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The Guardian

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У Херсоні росіяни зруйнували льодову арену: є загиблий, відомо про 11 постраждалих

Київ • УНН

 • 5940 перегляди

16 квітня росіяни обстріляли Херсон, зруйнувавши льодову арену. Загинув чоловік, поранені мирні жителі, пошкоджені будинки та транспортні засоби.

У Херсоні росіяни зруйнували льодову арену: є загиблий, відомо про 11 постраждалих

Сьогодні вранці російські окупанти завдали артилерійських і авіаційних ударів по Херсону. Внаслідок влучання зруйнована будівля льодової арени, є постраждалі і загиблий. Про це повідомила Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці російські загарбники завдали авіаудару та артилерійських обстрілів по мікрорайону "Таврійський". (...) Близько 06:30 російські пілоти завдали авіаудару по спортивному комплексу в Центральному районі Херсона. Чотири керовані бомби влучили в будівлю льодової арени, внаслідок чого заклад зруйновано", - повідомили в поліції.

У НОК України заявили, що росіяни влучили у ключовий спортивний об'єкт міста, а саме – у льодову арену. Вона вже зазнавала руйнувань під час попереднього обстрілу 16 червня 2023 року, проте тоді пошкодження були частковими.

Ця арена слугувала тренувальною базою для хокеїстів, фігуристів та інших спортсменів. Вона була домашнім майданчиком хокейного клубу "Дніпро" і відігравала важливу роль у розвитку юнацького спорту. Саме тут розпочинав свою кар’єру триразовий чемпіон України та учасник чемпіонатів світу з фігурного катання Кирило Марсак

– йдеться в заяві НОК України.

Коли рятувальники приїхали гасити пожежу, росіяни вдарили по них з артилерії – дві службові машини були пошкоджені.

"Масований артобстріл Таврійського тривав майже пів години", - зазначили у поліції.

Також було пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків, два навчальні заклади, три супермаркети, поштове відділення, дев’ять цивільних транспортних засобів. Внаслідок обстрілів загинув 55-річний чоловік.

За даними Херсонської ОВА, уже відомо про 11 постраждалих внаслідок атаки рф на Херсон.

Зокрема, як повідомили в ОВА, внаслідок російських ударів знадобилася медична допомога дитині .

15-річний хлопець дістав вибухову травму та забій передпліччя. Потерпілі отримують всю необхідну допомогу

- заявили в ОВА.

Нагадаємо

У середу, 16 квітня голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про те, що потрапив під ще один російський обстріл після влучення КАБів у Центральному районі міста. 

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін зазначив, що минулої доби російські війська обстріляли 31 населений пункт Херсонщини. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, постраждали понад 10 людей.

Євген Устименко

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