В Херсоне из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод

В Херсоне в результате обстрелов оккупантов поврежден участок газопровода, специалисты изучают объем повреждений. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

«В результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск поврежден участок газопровода в Днепровском районе города. Из-за этого без газоснабжения временно осталась часть ниже площади Черновола», - сообщил Мрочко.

По его словам, специалисты изучают объем повреждений. Оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам не позволяет высокая интенсивность вражеских обстрелов.

«К ликвидации повреждений газовых сетей приступят сразу, как позволит ситуация с безопасностью», - резюмировал он.

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