У Херсоні через ворожі обстріли пошкоджено газогін
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Дніпровському районі Херсона пошкоджено ділянку газогону. Частина міста залишилась без газопостачання, ремонтні роботи відкладено через інтенсивні обстріли.
У Херсоні внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено ділянку газогону, фахівці вивчають обсяг пошкоджень. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ пошкоджено ділянку газогону у Дніпровському районі міста. Через це без газопостачання тимчасово залишилась частина нижче площі Чорновола", - повідомив Мрочко.
За його словами, фахівці вивчають обсяг пошкоджень. Оперативно приступити до аварійно-відновлювальних робіт не дозволяє висока інтенсивність ворожих обстрілів.
"До ліквідації пошкоджень газових мереж приступлять одразу, як дозволить безпекова ситуація", - резюмував він.
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