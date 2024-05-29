В Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров

В Лиманском и Купянском лесничестве Харьковской области, зафиксировано 18 очагов лесных пожаров. Сейчас 10 пожаров спасатели уже локализовали.Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает УНН.

На Харьковщине это Лиманское лесничество и Купянское лесничество. Соответственно там у нас зафиксировано 18 очагов лесных пожаров на общей площади более 2,5 тысячи гектаров. 10 пожаров спасатели-пожарные уже локализовали, на общей площади 160 гектаров. Всего привлечено около 200 спасателей и 43 единицы техники - рассказал Хорунжий.

Напомним

Российские войска накануне попали КАБомпо территории гольф-клуба в Харькове, выгорело несколько тысяч квадратных метров газона. В Харьковской области враг обстрелял четыре района, известно об одном пострадавшем.