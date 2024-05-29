В Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров
Киев • УНН
В Лиманском и Купянском лесничествах Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров на площади более 2500 гектаров, при этом 10 пожаров уже локализованы спасателями на площади 160 гектаров.
В Лиманском и Купянском лесничестве Харьковской области, зафиксировано 18 очагов лесных пожаров. Сейчас 10 пожаров спасатели уже локализовали.Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает УНН.
На Харьковщине это Лиманское лесничество и Купянское лесничество. Соответственно там у нас зафиксировано 18 очагов лесных пожаров на общей площади более 2,5 тысячи гектаров. 10 пожаров спасатели-пожарные уже локализовали, на общей площади 160 гектаров. Всего привлечено около 200 спасателей и 43 единицы техники
Напомним
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