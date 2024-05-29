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У Харківській області зафіксовано 18 лісових пожеж

У Харківській області зафіксовано 18 лісових пожеж

Київ • УНН

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У Лиманському та Куп'янському лісництвах Харківської області зафіксовано 18 лісових пожеж на площі понад 2500 гектарів, при цьому 10 пожеж вже локалізовані рятувальниками на площі 160 гектарів.

У Лиманському та Куп’янському лісництві Харківської області, зафіксовано 18 осередків лісових пожеж. Наразі 10 пожеж рятувальники вже локалізували.Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає УНН

На Харківщині це Лиманське лісництво та Куп’янське лісництво. Відповідно там у нас зафіксовано 18 осередків лісових пожеж на загальній площі понад 2,5 тисячі гектарів. 10 пожеж рятувальники-вогнеборці вже локалізували, на загальній площі 160 гектарів. Всього залучено близько 200 рятувальників та 43 одиниці техніки

- розповів Хорунжий.

Нагадаємо

Російські війська напередодні поцілили КАБом по території гольф-клубу у Харкові, вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону. У Харківській області ворог обстріляв чотири райони, відомо про одного постраждалого. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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