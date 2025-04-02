В Харьковской области дроны атаковали Малоданиловскую громаду: что известно

В Харьковской области вражеские беспилотники атакуют одну из общин. Об этом сообщает председатель Малоданиловской общины Александр Гололобов, передает УНН.

Детали

В Харьковской области зафиксирована атака вражеских беспилотников на территорию Малоданиловской общины. Предварительно известно, что один из дронов попал в населенный пункт, вызвав возгорание.

Информации о пострадавших пока нет. Официальные службы работают на месте происшествия, выясняя масштабы последствий.

Местные власти и спасатели призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

Напомним

Недавно Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских БпЛА в Харьковской области. Также за последние 40 минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову. Глава Харьковской ОВА призвал не снимать работу ПВО.

Оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову - мэр