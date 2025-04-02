В Харьковской области дроны атаковали Малоданиловскую громаду: что известно
Киев • УНН
Вражеские беспилотники атаковали Малоданиловскую громаду в Харьковской области, вызвав возгорание. Информации о пострадавших пока нет, на месте работают службы.
В Харьковской области вражеские беспилотники атакуют одну из общин. Об этом сообщает председатель Малоданиловской общины Александр Гололобов, передает УНН.
Детали
В Харьковской области зафиксирована атака вражеских беспилотников на территорию Малоданиловской общины. Предварительно известно, что один из дронов попал в населенный пункт, вызвав возгорание.
Информации о пострадавших пока нет. Официальные службы работают на месте происшествия, выясняя масштабы последствий.
Местные власти и спасатели призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до объявления отбоя.
Напомним
Недавно Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских БпЛА в Харьковской области. Также за последние 40 минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову. Глава Харьковской ОВА призвал не снимать работу ПВО.
Оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову - мэр02.04.25, 22:37 • 10851 просмотр