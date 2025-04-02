На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо
Київ • УНН
Ворожі безпілотники атакували Малоданилівську громаду на Харківщині, спричинивши займання. Інформації про постраждалих поки немає, на місці працюють служби.
На Харківщині ворожі безпілотники атакують одну із громад. Про це повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає УНН.
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У Харківській області зафіксовано атаку ворожих безпілотників на територію Малоданилівської громади. Попередньо відомо, що один із дронів влучив у населений пункт, спричинивши займання.
Інформації про постраждалих наразі немає. Офіційні служби працюють на місці події, з'ясовуючи масштаби наслідків.
Місцева влада та рятувальники закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до оголошення відбою.
Нагадаємо
Нещодавно Повітряні Сили інформували щодо виявлення ворожих БпЛА в Харківській області. Також за останні 40 хвилин ворог завдав 14 ударів по місту Харкову. Голова Харківської ОВА закликав не знімати роботу ППО.
Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер02.04.25, 22:37 • 10863 перегляди