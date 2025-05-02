В Харькове зафиксировано 17 прилетов: количество пострадавших возросло до 12

В Харькове зафиксировано уже 17 прилетов в результате массированной атаки дронов, количество пострадавших возросло до 12. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Зафиксировано 17 прилетов по городу в разных локациях. Есть информация о шести пострадавших. Зафиксированы пожары на местах прилетов - сообщил Терехов.

Городской голова Харькова также добавил, что количество пострадавших возросло до 12.

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В Харькове уже прогремело около 20 взрывов.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.