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У Харкові зафіксовано 17 прильотів: кількість постраждалих зросла до 12

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Внаслідок масованої атаки дронів у Харкові зафіксовано 17 прильотів у різних районах міста. Кількість постраждалих зросла до 12, є пожежі, пошкоджено житловий будинок та автомобілі.

У Харкові зафіксовано 17 прильотів: кількість постраждалих зросла до 12

У Харкові зафіксовано вже 17 прильотів у результаті масованої атаки дронів, кількість постражадлих зросла до 12. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Є інформація поо шістьох постраждалих. Зафіксовані пожежі на місцях прильотів 

- повідомив Терехов.

Міський голова Харкова також додав, що кількість постраждалих зросла до 12.

У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники02.05.25, 21:38 • 2356 переглядiв

Додамо

У Харкові вже пролунало близько 20 вибухів.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.

Антоніна Туманова

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