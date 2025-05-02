У Харкові зафіксовано 17 прильотів: кількість постраждалих зросла до 12
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки дронів у Харкові зафіксовано 17 прильотів у різних районах міста. Кількість постраждалих зросла до 12, є пожежі, пошкоджено житловий будинок та автомобілі.
У Харкові зафіксовано вже 17 прильотів у результаті масованої атаки дронів, кількість постражадлих зросла до 12. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Є інформація поо шістьох постраждалих. Зафіксовані пожежі на місцях прильотів
Міський голова Харкова також додав, що кількість постраждалих зросла до 12.
У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники02.05.25, 21:38 • 2356 переглядiв
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У Харкові вже пролунало близько 20 вибухів.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.