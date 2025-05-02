У Харкові зафіксовано 17 прильотів: кількість постраждалих зросла до 12

У Харкові зафіксовано вже 17 прильотів у результаті масованої атаки дронів, кількість постражадлих зросла до 12. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Є інформація поо шістьох постраждалих. Зафіксовані пожежі на місцях прильотів - повідомив Терехов.

Міський голова Харкова також додав, що кількість постраждалих зросла до 12.

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У Харкові вже пролунало близько 20 вибухів.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.