В Харькове взрывы, в ПС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщили местные СМИ. Информацию подтвердил и городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В городе слышны взрывы. Будьте осторожны. - написал Терехов.

Детали

Олег Синегубов призвал харьковчан не покидать укрытий.

За несколько минут до взрывов в Харькове телеграм-канал Воздушных Сил Украины предупредил об угрозе применения баллистического вооружения противника.

Напомним

22 апреля войска рф осуществили обстрел центра города Харькова. Повреждены объекты инфраструктуры. В том числе и телебашня. В результате попадания снаряда пострадавших лиц нет.