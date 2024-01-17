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В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 05:46  •  8959 просмотра

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Две вражеские ракеты повредили 19 жилых домов и ранили 17 человек в Харькове. Харьковский городской голова сообщает, что на месте происшествия работают все необходимые службы.

В Харькове 19 жилых домов повреждены от попаданий двух вражеских ракет накануне вечером. Семнадцать горожан имеют ранения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Известно, что 14 харьковчан госпитализированы, одна женщина - в тяжелом состоянии.

14 автомобилей разбиты. На месте продолжают работы все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним,

Вечером 16 января россияне нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Одна из ракет попала в трехэтажное здание недействующего медучреждения, частично разрушив его.

Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии16 январь 2024, 21:01 • 25033 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджено 19 житлових будинків
19 residential buildings damaged in Kharkiv as a result of night attack
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В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов

Две вражеские ракеты повредили 19 жилых домов и ранили 17 человек в Харькове. Харьковский городской голова сообщает, что на месте происшествия работают все необходимые службы.

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В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов

Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника

Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области за ночь сбили три вражеских беспилотника, сообщил руководитель ООС Сергей Лысак. Россияне также обстреляли Никополь и Марганец, но о жертвах не сообщается.

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Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника

За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.

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За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

Воздушные Силы уничтожили 19 из 20 "шахедов" за ночь

В ночь на 17 января украинские зенитчики сбили 19 из 20 атакующих беспилотников. Враг также нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова.

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Воздушные Силы уничтожили 19 из 20 "шахедов" за ночь

Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области

В результате ночного обстрела в Одесской области был поврежден жилой дом и эвакуированы 130 человек. Три человека получили ранения, было задействовано 52 спасателя, на месте развернут мобильный пункт обогрева.

Общество •   •  24496 просмотра
Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области

Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб

Как сообщается, за один день боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских пункта управления и одну управляемую ракету Х-59. Они также нанесли удары по району, где находился личный состав, вооружение и военная техника противника, истощив его силы вдоль всей линии фронта.

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Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб

На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

По сообщениям, Россия создает "дома молодежи" в захваченных отелях по всей Украине, используя их как пропагандистские центры для индоктринации подростков о якобы вине Украины в войне и получения прооккупационной поддержки.

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На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW

Президент России Путин работает над созданием условий для потенциальной будущей агрессии против стран Балтии с целью ослабить НАТО, говорится в отчете Института исследования войны. Эти агрессивные действия могут быть оправданы под видом "защиты соотечественников".

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путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW

В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью

Министерство обороны России заявляет, что 17 января успешно перехватило четыре ракеты и два беспилотника над Белгородской областью, используя штатные системы противовоздушной обороны.

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В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью

17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги

17 января во всем мире отмечают День детского изобретательства, отмечая достижения юных изобретателей в истории. Это день также известен подачей первого патента на канатную дорогу в США в 1871 году.

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17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги