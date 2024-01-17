В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов

В Харькове 19 жилых домов повреждены от попаданий двух вражеских ракет накануне вечером. Семнадцать горожан имеют ранения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Известно, что 14 харьковчан госпитализированы, одна женщина - в тяжелом состоянии.

14 автомобилей разбиты. На месте продолжают работы все соответствующие службы. Всем, кто в этом нуждается, предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним,

Вечером 16 января россияне нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Одна из ракет попала в трехэтажное здание недействующего медучреждения, частично разрушив его.

Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии