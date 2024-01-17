Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 17
Київ • УНН
Кількість жертв російського авіаудару по Харкову, Україна, зросла до 17 осіб. 12 осіб госпіталізовано, а іншим надано допомогу на місці. Удар також завдав шкоди щонайменше 10 житловим будинкам.
Внаслідок російського удару по Харкову кількість постраждалих зросла до 17 людей, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ збільшилася до 17 осіб. У важкому стані залишаються дві жінки
Ще 12 людей госпіталізовані в середньому та легкому станах, додав голова області. Троє людей отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації.
Міський голова Харкова Ігор Терехов водночас повідомляє про одного постраждалого у важкому стані. Також постраждали щонайменше 10 житлових будинків.
Зранку департамент ЖКГ продовжить обстеження периметру сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація
Доповнення
Як повідомили в ДСНС, одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її. До місця події одразу були направлені всі екстренні служби.
На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів.Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель.
Працівниками ДСНС врятовано 1 жінку та евакуйовано 30 чоловік. За попередньою інформацією всього постраждало 17 чоловік.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 людей особового складу ДСНС.
Кількість поранених у Харкові збільшилась до 16, двоє жінок у тяжкому стані16.01.24, 23:01 • 32002 перегляди