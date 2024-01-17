Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 17
Количество жертв российского авиаудара по Харькову, Украина, возросло до 17 человек. 12 человек госпитализированы, а остальным оказана помощь на месте. Удар также нанес ущерб по меньшей мере 10 жилым домам.
В россии заявили об атаке донов над Белгородским районом
Российская противовоздушная оборона сбила семь беспилотников над Белгородской областью, нанеся ущерб зданиям, но о жертвах не сообщается. Губернатор подтвердил отключение электроэнергии и пожары, на место происшествия выехали экстренные службы.
Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу
Израиль и ХАМАС договорились об отправке медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Два катарских самолета доставят помощь в Аль-Ариш, а затем в Газу через пограничный переход Рафах.
Иран нанес удары по Пакистану
Иран нарушил воздушное пространство Пакистана, совершив атаку, в результате которой погибли двое детей и еще трое получили ранения, говорится в заявлении пакистанского министерства. Пакистанская сторона выразила решительный протест иранским высокопоставленным чиновникам в Тегеране.
Нидерланды и Дания подготовили для отправки в Украину два танка Leopard 2
Первые два из 14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды и Дания совместно закупили для Украины, прошли капитальный ремонт и готовы к отправке. Остальные танки будут доставлены этим летом.
Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров
Google предоставит 5 000 ключей безопасности украинскому правительству, что будет способствовать повышению уровня кибербезопасности и безопасности в Интернете. Ключи заменят традиционные пароли на физическую верификацию, что повысит безопасность учетных записей.
российские военные обстреляли 7 громад Сумской области
По сообщениям, российские военные обстреляли семь населенных пунктов в Сумской области 17 раз за один день, зафиксировав в общей сложности 101 взрыв. Атаки осуществлялись различными методами, включая минометные обстрелы, удары беспилотников и ствольную артиллерию.
Франция передаст Украине еще 40 крылатых ракет SCALP - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах поставить Украине 40 ракет SCALP и "сотни бомб", причем поставки начнутся немедленно. Это обещание является частью постоянной поддержки, которую Франция оказывает Киеву, включая военную подготовку.
Ермак в Давосе встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Они обсудили активизацию двусторонних отношений и гуманитарные вопросы.
Воздушные силы сообщили о двух группах вражеских БпЛА в нескольких областях
Военно-воздушные силы сообщили, что обнаружены две группы вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые движутся в разных регионах. Сообщается, что БПЛА движутся в направлении Днепропетровской и Херсонской областей из Сумской области, а из Херсонской области - в северо-западном направлении.