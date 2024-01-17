Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 17

В результате российского удара по Харькову количество пострадавших возросло до 17 человек, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Количество пострадавших в результате удара РФ увеличилось до 17 человек. В тяжелом состоянии остаются две женщины написал Синегубов в своей телеграмме.

Еще 12 человек госпитализированы в среднем и легком состояниях, добавил глава области. Три человека получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.

Городской голова Харькова Игорь Терехов одновременно сообщает об одном пострадавшем в тяжелом состоянии. Также пострадали по меньшей мере 10 жилых домов.

Утром департамент ЖКХ продолжит обследование периметра сегодняшнего обстрела и будет уточнена информация добавил он.

Дополнение

Как сообщили в ГСЧС, одна из ракет попала в трехэтажное здание недействующего медучреждения, частично разрушив его. К месту происшествия сразу были направлены все экстренные службы.

На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров. также зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий.

Работниками ГСЧС спасена 1 женщина и эвакуированы 30 человек. По предварительной информации всего пострадало 17 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Работает 13 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС.

Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии