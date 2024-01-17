У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджено 19 житлових будинків

У Харкові 19 житлових будинків ушкоджені від влучань двох ворожих ракет напередодні ввечері. Сімнадцять городян мають поранення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

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Відомо, що 14 харків’ян госпіталізовані, одна жінка — у важкому стані.

14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога.

Нагадаємо

Увечері 16 січня росіяни завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її.

Кількість поранених у Харкові збільшилась до 16, двоє жінок у тяжкому стані