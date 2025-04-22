В Харькове уже серия взрывов: россияне массированно атаковали город дронами, есть пострадавший

Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в частности по Шевченковскому району, сообщается о по меньшей мере пяти взрывах и одном пострадавшем, проинформировали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

Терехов сообщил сначала о двух ударах по Харькову. А позже указал, что "массированная атака вражеских беспилотников продолжается", перечислив еще три удара.

"В Харькове прогремел очередной взрыв! Предварительно, БпЛА ударил по Шевченковскому району города. Профильные службы направляются к месту попадания", - написал Синегубов.

"Есть информация об одном пострадавшем", - написал Терехов.

"Харьков под атакой вражеских беспилотников. Предварительно, в результате "прилета" БпЛА один человек получил ранения", - подтвердил Синегубов.

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