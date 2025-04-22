У Харкові вже серія вибухів: росіяни масовано атакували місто дронами, є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська завдали серію ударів безпілотниками по Харкову, зокрема по Шевченківському району. Міський голова повідомив про щонайменше п'ять вибухів та одного постраждалого.
Російські війська завдали серію ударів безпілотниками по Харкову, зокрема по Шевченківському району, повідомляється про щонайменше п'ять вибухів та одного постраждалого, поінформували голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у вівторок у Telegram, пише УНН.
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Терехов повідомив спочатку про два удари по Харкову. А згодом зазначив, що "масована атака ворожих безпілотників триває", перелічивши ще три удари.
"У Харкові пролунав черговий вибух! Попередньо, БпЛА вдарив по Шевченківському району міста. Профільні служби прямують до місця влучання", - написав Синєгубов.
"Є інформація про одного постраждалого", - написав Терехов.
"Харків під атакою ворожих безпілотників. Попередньо, внаслідок "прильоту" БпЛА одна людина отримала поранення", - підтвердив Синєгубов.
Харків опинився під атакою ворожих "шахедів": зафіксовано прильоти22.04.25, 13:09 • 2842 перегляди