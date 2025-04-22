Харків опинився під атакою ворожих "шахедів": зафіксовано прильоти
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто. Зафіксовано ще один удар по місту у Шевченківському районі.
Харків опинився під атакою ворожих ударних дронів, зафіксовано удари, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у вівторок, пише УНН.
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"У Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Ще група БПЛА йде на місто - будьте обережні", - написав спочатку Терехов.
А згодом додав: "Зафіксовано ще один удар по місту. Попередньо - у Шевченківському районі".
"У Харкові лунають вибухи! До відбою залишайтеся у безпечних місцях. Загроза зберігається", - зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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