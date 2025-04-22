Харьков оказался под атакой вражеских "шахедов": зафиксированы прилёты

Харьков оказался под атакой вражеских ударных дронов, зафиксированы удары, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram во вторник, пишет УНН.

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"В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город - будьте осторожны", - написал сначала Терехов.

А позже добавил: "Зафиксирован еще один удар по городу. Предварительно - в Шевченковском районе".

"В Харькове раздаются взрывы! До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза сохраняется", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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