Харьков оказался под атакой вражеских "шахедов": зафиксированы прилёты
Киев • УНН
В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город. Зафиксирован еще один удар по городу в Шевченковском районе.
Харьков оказался под атакой вражеских ударных дронов, зафиксированы удары, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram во вторник, пишет УНН.
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"В Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Еще группа БПЛА идет на город - будьте осторожны", - написал сначала Терехов.
А позже добавил: "Зафиксирован еще один удар по городу. Предварительно - в Шевченковском районе".
"В Харькове раздаются взрывы! До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза сохраняется", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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