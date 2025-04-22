Двое детей получили ранения в результате атаки рф в Запорожье
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, а 4-летний – в состоянии средней тяжести.
В результате атаки российских войск на Запорожье ранены двое детей, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести
Медики оказывают всю необходимую помощь.
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