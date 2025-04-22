Российская атака на Запорожье унесла жизнь человека
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье погибла 69-летняя женщина. Медики пытались ее реанимировать, но, к сожалению, спасти не смогли.
В результате атаки российских войск на Запорожье погибла женщина, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли
В Запорожье россияне ударили по многоэтажке, известно о двух раненых22.04.25, 12:17 • 1226 просмотров