Российская атака на Запорожье унесла жизнь человека

В результате атаки российских войск на Запорожье погибла женщина, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли - написал Федоров.

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