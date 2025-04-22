Російська атака на Запоріжжя забрала життя людини
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинула 69-річна жінка. Медики намагалися її реанімувати, але, на жаль, врятувати не змогли.
Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя загинула жінка, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли
У Запоріжжі росіяни вдарили по багатоповерхівці, відомо про двох поранених22.04.25, 12:17 • 1252 перегляди