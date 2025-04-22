Російська атака на Запоріжжя забрала життя людини

Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя загинула жінка, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли - написав Федоров.

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