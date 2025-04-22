Двоє дітей зазнали поранень внаслідок атаки рф у Запоріжжі
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик знаходиться у важкому стані, а 4-річний – у стані середньої тяжкості.
Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя поранені двоє дітей, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Через російську атаку на Запоріжжя поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості
Медики надають усю необхідну допомогу.
Доповнюється...