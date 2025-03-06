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В Харькове "Шахед" атаковал многоэтажку в Салтовском районе

Киев • УНН

 • 23559 просмотра

Вражеский беспилотник "Шахед" попал в многоэтажку в Салтовском районе Харькова. В городе зафиксирован взрыв, детали инцидента выясняются.

В Харькове "Шахед" атаковал многоэтажку в Салтовском районе

В Харькове беспилотник оккупантов попал в многоэтажку. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Предварительно имеем удар вражеского БПЛА "Шахед" по многоэтажке в Салтовском районе. Детали выясняем

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Воздушные Силы предупреждали о выявленных угрозах в Харьковской области. Кроме того, несколько минут назад было сообщено, что в городе Харьков произошел взрыв.

Взрывы в Харькове: россия ударила БпЛА по центру города28.02.25, 23:27 • 38439 просмотров

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