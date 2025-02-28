Взрывы в Харькове: россия ударила БпЛА по центру города
Киев • УНН
Вечером 28 февраля российские беспилотники нанесли удары по центральной части Харькова и Шевченковскому району. Атаки произошли вблизи жилых многоэтажек, есть повреждения окон.
Вечером 28 февраля российская армия атаковала беспилотниками город Харьков. Городские власти сообщили о прилетах в нескольких районах рядом с многоквартирными домами. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Детали
В пятницу, 28 февраля в 22:53 Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове и возможной атаке БпЛА.
В 22:55 он написал в своем Telegram-канале об ударе по городу.
Предварительно удар совершен по центральной части города, в районе жилой застройки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
"Есть еще один прилет, предварительно в Шевченковском районе и снова рядом с жилыми многоэтажками", - добавил Терехов в 23:02.
В 23:17 мэр Харькова обновил информацию о последствиях атаки. По его словам, второй прилет произошел прямо напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла.
"Информация о пострадавших уточняется", - отметил чиновник.
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