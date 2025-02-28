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Ночная атака рф в Одесской области: есть погибший и разрушения

Киев • УНН

 • 41188 просмотра

российские войска атаковали Одесский район ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал. Атака вызвала пожар в частном доме, на предприятии и повредила автомобили.

Ночная атака рф в Одесской области: есть погибший и разрушения

российские войска нанесли удары дронами по Одесской области, в результате чего погиб один человек. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН

«Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Погиб один человек», - написал Кипер.

Также еще один человек пострадал, добавил Кипер.

По его словам, под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили.

Татьяна Краевская

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