Нічна атака рф на Одещину: є загиблий та руйнування
Київ • УНН
російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна постраждала. Атака спричинила пожежу в приватному будинку, на підприємстві та пошкодила автомобілі.
російські війська завдали ударів дронами по Одещині, внаслідок чого загинула одна людина. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Загинула одна людина", - написав Кіпер.
Також ще одна людина постраждала, додав Кіпер.
За його словами, під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі.