Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста
Київ • УНН
Ввечері 28 лютого російські безпілотники завдали ударів по центральній частині Харкова та Шевченківському районі. Атаки відбулися поблизу житлових багатоповерхівок, є пошкодження вікон.
Увечері 28 лютого російська армія атакувала безпілотниками місто Харків. Міська влада повідомила про прильоти у кількох районах поряд з багатоквартирними будинками. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.
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У п'ятницю, 28 лютого о 22:53 Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові й можливу атаку БпЛА.
О 22:55 він написав у своєму Telegram-каналі про удар по місту.
Попередньо удар скоєно по центральній частині міста, у районі житлової забудови. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється
"Маємо ще один приліт, попередньо у Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками", - додав Терехов о 23:02.
О 23:17 мер Харкова оновив інформацію про наслідки атаки. За його словами, другий приліт стався прямо навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив чиновник.
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