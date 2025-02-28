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Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста

Київ • УНН

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Ввечері 28 лютого російські безпілотники завдали ударів по центральній частині Харкова та Шевченківському районі. Атаки відбулися поблизу житлових багатоповерхівок, є пошкодження вікон.

Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста

Увечері 28 лютого російська армія атакувала безпілотниками місто Харків. Міська влада повідомила про прильоти у кількох районах поряд з багатоквартирними будинками. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Деталі

У п'ятницю, 28 лютого о 22:53 Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові й можливу атаку БпЛА.

О 22:55 він написав у своєму Telegram-каналі про удар по місту.

Попередньо удар скоєно по центральній частині міста, у районі житлової забудови. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється

- йдеться у дописі чиновника.

"Маємо ще один приліт, попередньо у Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками", - додав Терехов о 23:02.

О 23:17 мер Харкова оновив інформацію про наслідки атаки. За його словами,  другий приліт стався прямо навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив чиновник.

Нічна атака рф на Одещину: є загиблий та руйнування28.02.25, 21:58 • 41189 переглядiв

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