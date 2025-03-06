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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34616 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Харкові "Шахед" атакував багатоповерхівку в Салтівському районі

Київ • УНН

 • 23561 перегляди

Ворожий безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова. У місті зафіксовано вибух, деталі інциденту з'ясовуються.

У Харкові "Шахед" атакував багатоповерхівку в Салтівському районі

У Харкові безпілотник окупантів влучив у багатоповерхівку. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Попередньо маємо удар ворожого БпЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили попереджали щодо виявлених загроз у Харківській області. Крім того, кілька хвилин раніше було поінформовано, що у місті Харків стався вибух.

Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста28.02.25, 23:27 • 38441 перегляд

Юлія Котвицька

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