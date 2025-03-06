У Харкові "Шахед" атакував багатоповерхівку в Салтівському районі
Київ • УНН
Ворожий безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова. У місті зафіксовано вибух, деталі інциденту з'ясовуються.
У Харкові безпілотник окупантів влучив у багатоповерхівку. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Попередньо маємо удар ворожого БпЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили попереджали щодо виявлених загроз у Харківській області. Крім того, кілька хвилин раніше було поінформовано, що у місті Харків стався вибух.
Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста28.02.25, 23:27 • 38441 перегляд