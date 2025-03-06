У Харкові "Шахед" атакував багатоповерхівку в Салтівському районі

У Харкові безпілотник окупантів влучив у багатоповерхівку. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Попередньо маємо удар ворожого БпЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили попереджали щодо виявлених загроз у Харківській області. Крім того, кілька хвилин раніше було поінформовано, що у місті Харків стався вибух.

Вибухи у Харкові: росія вдарила БпЛА по центру міста