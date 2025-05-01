В Харькове с утра уже два прилета вражеских дронов "Молния": что известно

В двух районах Харькова сегодня зафиксированы прилеты вражеских дронов типа "Молния", сообщил мэр города Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.

Еще один прилет БПЛА типа "Молния" зафиксирован в Основянском районе. Информация о месте попадания, разрушениях и пострадавших уточняется - написал Терехов.

Ранее сегодня было зафиксировано попадание БПЛА типа "Молния" в Киевском районе. Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений, отмечал Терехов.

Армия рф атаковала Харьковскую область 28 дронами и 20 КАБами: 13 раненых, среди них 8 детей