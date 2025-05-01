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Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес
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В Харькове с утра уже два прилета вражеских дронов "Молния": что известно

Киев • УНН

 • 5030 просмотра

В Основянском районе зафиксирован прилет БПЛА типа "Молния", информация уточняется. Ранее попадание было в Киевском районе, без разрушений и пострадавших.

В Харькове с утра уже два прилета вражеских дронов "Молния": что известно

В двух районах Харькова сегодня зафиксированы прилеты вражеских дронов типа "Молния", сообщил мэр города Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.

Еще один прилет БПЛА типа "Молния" зафиксирован в Основянском районе. Информация о месте попадания, разрушениях и пострадавших уточняется

- написал Терехов.

Ранее сегодня было зафиксировано попадание БПЛА типа "Молния" в Киевском районе. Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений, отмечал Терехов.

Армия рф атаковала Харьковскую область 28 дронами и 20 КАБами: 13 раненых, среди них 8 детей01.05.25, 09:29 • 5336 просмотров

Юлия Шрамко

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