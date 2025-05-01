У Харкові від ранку вже два прильоти ворожих дронів "Молнія": що відомо
Київ • УНН
У Основʼянському районі зафіксовано приліт БПЛА типу "Молнія", інформація уточнюється. Раніше влучання було у Київському районі, без руйнувань та постраждалих.
У двох районах Харкова сьогодні зафіксовано прильоти ворожих дронів типу "Молнія", повідомив мер міста Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.
Ще один приліт БПЛА типу "Молнія" зафіксовано в Основʼянському районі. Інформація щодо місця влучання, руйнувань та постраждалих уточнюється
Раніше сьогодні було зафіксовано влучання БПЛА типу "Молнія" у Київському районі. Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без постраждалих та руйнувань, зазначав Терехов.
Армія рф атакувала Харківщину 28 дронами та 20 КАБами: 13 поранених, серед них 8 дітей01.05.25, 09:29 • 5406 переглядiв