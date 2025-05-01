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Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес
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Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

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У Харкові від ранку вже два прильоти ворожих дронів "Молнія": що відомо

Київ • УНН

 • 5656 перегляди

У Основʼянському районі зафіксовано приліт БПЛА типу "Молнія", інформація уточнюється. Раніше влучання було у Київському районі, без руйнувань та постраждалих.

У Харкові від ранку вже два прильоти ворожих дронів "Молнія": що відомо

У двох районах Харкова сьогодні зафіксовано прильоти ворожих дронів типу "Молнія", повідомив мер міста Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.

Ще один приліт БПЛА типу "Молнія" зафіксовано в Основʼянському районі. Інформація щодо місця влучання, руйнувань та постраждалих уточнюється

- написав Терехов.

Раніше сьогодні було зафіксовано влучання БПЛА типу "Молнія" у Київському районі. Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без постраждалих та руйнувань, зазначав Терехов.

Армія рф атакувала Харківщину 28 дронами та 20 КАБами: 13 поранених, серед них 8 дітей01.05.25, 09:29 • 5406 переглядiв

Юлія Шрамко

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