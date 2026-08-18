В Харькове россияне дроном атаковали очередную АЗС
Киев • УНН
Ночью 18 августа российский дрон «Молния» атаковал Индустриальный район Харькова, повредив крышу АЗС. За сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населённых пунктов области, пострадали 7 человек, в том числе ребёнок.
В Харькове в результате атаки вражеского дрона повреждена АЗС, сообщили во вторник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
Следствием установлено, что 18 августа примерно в 02:35 российские войска атаковали Индустриальный район Харькова с применением беспилотного летательного аппарата "Молния".
"В результате атаки повреждена крыша автозаправочной станции", — говорится в сообщении.
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе ребёнок.
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