В Харькове россияне дроном атаковали очередную АЗС

В Харькове в результате атаки вражеского дрона повреждена АЗС, сообщили во вторник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 18 августа примерно в 02:35 российские войска атаковали Индустриальный район Харькова с применением беспилотного летательного аппарата "Молния".

"В результате атаки повреждена крыша автозаправочной станции", — говорится в сообщении.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе ребёнок.

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