У Харкові росіяни дроном атакували чергову АЗС
Київ • УНН
Вночі 18 серпня російський дрон "Молнія" атакував Індустріальний район Харкова, пошкодивши дах АЗС. За добу ворожих ударів зазнали Харків та 11 населених пунктів області, постраждали 7 людей, зокрема дитина.
У Харкові внаслідок атаки ворожого дрона пошкоджено АЗС, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
Деталі
Слідством встановлено, що 18 серпня орієнтовно о 02:35 російські війська атакували Індустріальний район Харкова із застосуванням безпілотного літального апарата "Молнія".
"Внаслідок атаки пошкоджено дах автозаправної станції", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина.
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