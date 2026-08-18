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У Харкові росіяни дроном атакували чергову АЗС

Київ • УНН

 • 3028 перегляди

Вночі 18 серпня російський дрон "Молнія" атакував Індустріальний район Харкова, пошкодивши дах АЗС. За добу ворожих ударів зазнали Харків та 11 населених пунктів області, постраждали 7 людей, зокрема дитина.

У Харкові росіяни дроном атакували чергову АЗС

У Харкові внаслідок атаки ворожого дрона пошкоджено АЗС, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що 18 серпня орієнтовно о 02:35 російські війська атакували Індустріальний район Харкова із застосуванням безпілотного літального апарата "Молнія".

"Внаслідок атаки пошкоджено дах автозаправної станції", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина.

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Юлія Шрамко

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