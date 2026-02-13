В Харькове разоблачили отчима, который годами развращал малолетнюю падчерицу и хранил сотни файлов с обнаженным ребенком

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 2176 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 5856 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 11502 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 30895 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 44071 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 36960 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 28491 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38802 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 62421 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41948 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
92%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 41990 просмотра
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 10494 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 22838 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 17417 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 28603 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 30895 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 44071 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 42203 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 64249 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 105467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 23011 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 29875 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 33718 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 59385 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 51335 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Хранитель

В Харькове разоблачили отчима, который годами развращал малолетнюю падчерицу и хранил сотни файлов с обнаженным ребенком

Киев • УНН

 • 370 просмотра

В Харькове разоблачили мужчину, который годами развращал малолетнюю падчерицу, начиная с ее четырехлетнего возраста. Правоохранители изъяли более 500 фото и видеофайлов обнаженного ребенка.

В Харькове разоблачили отчима, который годами развращал малолетнюю падчерицу и хранил сотни файлов с обнаженным ребенком

В Харькове задержали мужчину, который в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении малолетней падчерицы и хранил материалы с ее изображением. Во время обыска правоохранители изъяли многочисленные файлы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, харьковчанин в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении своей падчерицы. Девочке на начало совершения преступления было около 4 лет

- говорится в сообщении.

Пользуясь беспомощностью и доверием ребенка, мужчина обнажал ее, после чего - фотографировал и снимал на видео. Указанные файлы он хранил на своем компьютере вместе с другой детской порнографией, которую загружал через Интернет.

Во время санкционированного обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, среди которых - более полутысячи фото- и видеофайлов обнаженной падчерицы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры согласовал ему подозрение по фактам:

  • развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенных лицом, на которое возложена обязанность по воспитанию потерпевшей (ч. 2 ст. 156 УК Украины);
    • умышленного получения доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем и умышленного хранения детской порнографии без цели сбыта или распространения (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

      По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

      Годами насиловал малолетнюю внучку: на Сумщине 64-летнему мужчине сообщили о подозрении, прокуроры будут настаивать на пожизненном заключении08.01.26, 13:11 • 4002 просмотра

      Ольга Розгон

      ОбществоКриминал и ЧП
      Обыск
      Харьков