В Харькове разоблачили отчима, который годами развращал малолетнюю падчерицу и хранил сотни файлов с обнаженным ребенком

В Харькове разоблачили мужчину, который годами развращал малолетнюю падчерицу, начиная с ее четырехлетнего возраста. Правоохранители изъяли более 500 фото и видеофайлов обнаженного ребенка.

В Харькове задержали мужчину, который в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении малолетней падчерицы и хранил материалы с ее изображением. Во время обыска правоохранители изъяли многочисленные файлы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН. По данным следствия, харьковчанин в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении своей падчерицы. Девочке на начало совершения преступления было около 4 лет - говорится в сообщении. Пользуясь беспомощностью и доверием ребенка, мужчина обнажал ее, после чего - фотографировал и снимал на видео. Указанные файлы он хранил на своем компьютере вместе с другой детской порнографией, которую загружал через Интернет. Во время санкционированного обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, среди которых - более полутысячи фото- и видеофайлов обнаженной падчерицы. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокурор Харьковской областной прокуратуры согласовал ему подозрение по фактам: развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенных лицом, на которое возложена обязанность по воспитанию потерпевшей (ч. 2 ст. 156 УК Украины); умышленного получения доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем и умышленного хранения детской порнографии без цели сбыта или распространения (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины). По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.