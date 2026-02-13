У Харкові викрили вітчима, який роками розбещував малолітню падчерку та зберігав сотні файлів із оголеною дитиною
Київ • УНН
У Харкові викрили чоловіка, який роками розбещував малолітню падчерку, починаючи з її чотирирічного віку. Правоохоронці вилучили понад 500 фото та відеофайлів оголеної дитини.
У Харкові затримали чоловіка, який протягом кількох років вчиняв протиправні дії щодо малолітньої падчерки та зберігав матеріали з її зображенням. Під час обшуку правоохоронці вилучили численні файли. Про це повідомляє Харківська обласна прокурора, пише УНН.
За даними слідства, харків’янин протягом кількох років вчиняв розпусні дії щодо своєї падчерки. Дівчинці на початок вчинення злочину було близько 4 років
Користуючись безпорадністю і довірою дитини, чоловік оголював її, після чого - фотографував і знімав на відео. Вказані файли він зберігав на своєму комп’ютері разом із іншою дитячою порнографією, яку завантажував через Інтернет.
Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання харків’янина правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, серед яких - понад пів тисячі фото- та відеофайлів оголеної падчерки.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Прокурор Харківської обласної прокуратури погодив йому підозру за фактами:
- розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинених особою, на яку покладено обов’язок щодо виховання потерпілої (ч. 2 ст. 156 КК України);
- умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисного зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).
За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
