У Харкові викрили вітчима, який роками розбещував малолітню падчерку та зберігав сотні файлів із оголеною дитиною

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 2290 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 6086 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 11604 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 31063 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 44249 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 37045 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 28524 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 38825 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 62458 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41956 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
92%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 42203 перегляди
Оксен Лісовий підписав наказ про реорганізацію закладів профосвіти - що змінитьсяPhoto13 лютого, 09:08 • 10628 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 23011 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 17607 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 28837 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 31069 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 44256 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 42331 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 64311 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 105528 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 23131 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 29916 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 33762 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 59437 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 51376 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
The Guardian

У Харкові викрили вітчима, який роками розбещував малолітню падчерку та зберігав сотні файлів із оголеною дитиною

Київ • УНН

 • 466 перегляди

У Харкові викрили чоловіка, який роками розбещував малолітню падчерку, починаючи з її чотирирічного віку. Правоохоронці вилучили понад 500 фото та відеофайлів оголеної дитини.

У Харкові викрили вітчима, який роками розбещував малолітню падчерку та зберігав сотні файлів із оголеною дитиною

У Харкові затримали чоловіка, який протягом кількох років вчиняв протиправні дії щодо малолітньої падчерки та зберігав матеріали з її зображенням. Під час обшуку правоохоронці вилучили численні файли. Про це повідомляє Харківська обласна прокурора, пише УНН.

За даними слідства, харків’янин протягом кількох років вчиняв розпусні дії щодо своєї падчерки. Дівчинці на початок вчинення злочину було близько 4 років

- йдеться у повідомленні.

Користуючись безпорадністю і довірою дитини, чоловік оголював її, після чого - фотографував і знімав на відео. Вказані файли він зберігав на своєму комп’ютері разом із іншою дитячою порнографією, яку завантажував через Інтернет.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання харків’янина правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, серед яких - понад пів тисячі фото- та відеофайлів оголеної падчерки.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Прокурор Харківської обласної прокуратури погодив йому підозру за фактами:

  • розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинених особою, на яку покладено обов’язок щодо виховання потерпілої (ч. 2 ст. 156 КК України);
    • умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисного зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

      За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Роками ґвалтував малолітню онуку: на Сумщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру, прокурори наполягатимуть на довічному08.01.26, 13:11 • 4008 переглядiв

      Ольга Розгон

      СуспільствоКримінал
      Обшук
      Харків