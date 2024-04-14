В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

В части районов Харькова пропал свет во время атаки шахедов, сообщили в Общественное.Харьков, передает УНН.

Детали

До этого в городе прогремела серия взрывов. На Харьковщине объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали о движении двух групп российских ударных беспилотников в Харьковской области

Ранее городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что Харьков находится под ударом "шахедов".

Харьков атакуют "шахеды"