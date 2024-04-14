В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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igor-terekhovИгорь Терехов
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kharkivХарьков
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  140139 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  140793 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  142577 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  159493 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125706 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136851 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161708 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139810 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134441 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117854 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

Атака российских шахедов вызвала отключение электроэнергии в некоторых районах Харькова, Украина.

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В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

В Харькове прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в Харькове, Украина, на фоне воздушной тревоги и сообщений о российских ударных беспилотниках в регионе.

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В Харькове прогремели два взрыва

Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Израиль начал перехватывать более 100 иранских беспилотников, направляющихся к его территории из Сирии и Иордании, с помощью "воздушного зонтика", созданного США и региональными союзниками, в ответ на сообщения об иранских беспилотниках и ракетных атаках на Израиль.

Война •   •  1915 просмотра
Израиль начал сбивать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией

Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Премьер-министр Ирака Мохаммад Шиа ас-Судани прибыл в Вашингтон с официальным визитом по приглашению президента США Джо Байдена.

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Премьер-министр Ирака прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Харьков атакуют "шахеды"

Харьков атакуют беспилотники-камикадзе иранского производства "шахед", заявил мэр города Игорь Терехов.

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Харьков атакуют "шахеды"

Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Ирак закрыл свое воздушное пространство после того, как десятки иранских беспилотников пересекли его границу в направлении Израиля, что заставило Израиль привести свою противовоздушную оборону в состояние повышенной готовности.

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Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям Хезболлы на юге Ливана истребителями и артиллерией в ответ на атаку беспилотника Хезболлы, в результате которой был серьезно ранен офицер израильской службы безопасности.

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Армия обороны Израиля нанесла удар по позициям "Хезболлы" в Ливане

Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Иран нанес воздушный удар по Израилю, что заставило Белый дом выступить с заявлением о непоколебимой поддержке безопасности и обороны Израиля от угроз со стороны Ирана.

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Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион на три часа 14 апреля на фоне ожидаемой атаки иранских беспилотников, а израильские военно-воздушные силы были приведены в состояние повышенной готовности и десятки самолетов поднялись в небо.

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Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль

Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля, которые израильские ВВС отслеживают и готовятся перехватить.

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ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль