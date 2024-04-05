В Харькове прогремело четыре взрыва на фоне ракетной угрозы

В Харькове снова слышны взрывы. Об этом пишут местные телеграм-каналы и подтверждают корреспонденты Общественного, передает УНН.

В Харькове прогремел четвертый взрыв -говорится в сообщении Супильного.

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Напомним

Взрывы в Харькове в этот вечер не впервые. Около 10 вечера УНН писал о том, что в городе шумно. Через час местные власти снова сообщили что в городе взрывы, и призвали перейти в укрытие.