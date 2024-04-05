Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
российские беспилотники движутся из Херсонской в Днепропетровскую область
Военно-воздушные силы Украины информируют о перемещении российских беспилотников из Херсонской области в направлении Днепропетровской.
Лесные пожары бушуют в Румынии и Греции на фоне жаркой погоды и сильного ветра
Румыния и Греция сталкиваются с распространением лесных пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра, что угрожает населению и заставляет пожарных действовать быстро, чтобы предотвратить повреждение жилых районов и лесов.
россияне снова обстреливают Харьков: слышны взрывы
Российские военные снова обстреливают Харьков, жителей призывают оставаться в укрытиях.
Отключения отменены: Днепропетровщина постепенно получает свет
Отменено отключение электроэнергии в Днепропетровской области. По состоянию на вечер экстренные меры не нужны, а все семьи постепенно получают свет.
Дания днём закрывала пролив Большой Бельт из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле - СМИ
Дания на несколько часов закрыла пролив Большой Бельт и воздушное пространство из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле, что создавало угрозу обстрела.
российская тактическая авиация активизировалась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день
В Сумской области за сутки зафиксировано 15 обстрелов территорий и населенных пунктов, в результате которых произошло 83 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, беспилотники и ракеты.
Гранты на кино от ЕС: два украинских кинофестиваля получили финансирование по программе "Креативная Европа"
Два украинских кинофестиваля - Одесский международный кинофестиваль и Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов - получили гранты от программы ЕС "Креативная Европа".
США требуют от Израиля прекращения огня, угрожают сменой политики на фоне кризиса в Газе
Соединенные Штаты требуют от Израиля немедленного прекращения огня и угрожают изменить свою политику поддержки, если гуманитарный кризис в Газе не улучшится.
Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО
Блинкен настаивает на том, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи, такой как противовоздушная оборона, артиллерия и боеприпасы, и призывает союзников удвоить или утроить объемы предоставления ресурсов, поскольку безопасность Украины является вопросом глобальной безопасности.