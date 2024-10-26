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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове прогремели взрывы после обнаружения двух скоростных целей

В Харькове прогремели взрывы после обнаружения двух скоростных целей

Киев  •  УНН

09:54 • 7718 просмотра

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В Харькове и области объявлена воздушная тревога после фиксации скоростных целей с Белгородского направления. Воздушные силы ВСУ сообщили о двух вражеских целях, которые двигались юго-западным курсом.

В Харькове прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о вражеских скоростных целях в регионе, передает УНН.

Детали

В Харькове были слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Суспільного». В городе и области объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьковщине из Белгородской области юго-западным курсом.

Позже была зафиксирована еще одна скоростная цель на Харьковщине тем же курсом.

В небе над Украиной ПВО сбила почти половину из 91 российских дронов во время ночной атаки26 октября 2024, 09:46 • 8459 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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