В Харькове прогремели взрывы после обнаружения двух скоростных целей
Киев • УНН
В Харькове и области объявлена воздушная тревога после фиксации скоростных целей с Белгородского направления. Воздушные силы ВСУ сообщили о двух вражеских целях, которые двигались юго-западным курсом.
В Харькове прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о вражеских скоростных целях в регионе, передает УНН.
Детали
В Харькове были слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Суспільного». В городе и области объявлена воздушная тревога.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьковщине из Белгородской области юго-западным курсом.
Позже была зафиксирована еще одна скоростная цель на Харьковщине тем же курсом.
В небе над Украиной ПВО сбила почти половину из 91 российских дронов во время ночной атаки26 октября 2024, 09:46 • 8459 просмотров