У Харкові пролунали вибухи після виявлення двох швидкісних цілей
Київ • УНН
У Харкові та області оголошено повітряну тривогу після фіксації швидкісних цілей з білгородського напрямку. Повітряні сили ЗСУ повідомили про дві ворожі цілі, що рухалися південно-західним курсом.
У Харкові пролунали вибухи після попередження Повітряних сил про ворожі швидкісні цілі в регіоні, передає УНН.
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У Харкові було чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". У місті та області оголошена повітряна тривога.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харківщині з білгородської області південно-західним курсом.
Пізніше була зафіксована ще одна швидкісна ціль на Харківщині тим самим курсом.
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