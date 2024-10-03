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В Харькове ликвидирован пожар после авиаудара после авиаудара

В Харькове ликвидирован пожар после авиаудара после авиаудара

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 22:54  •  2130 просмотра

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Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в жилой пятиэтажке Харькова после вражеского авиаудара. Пострадали 10 человек, среди которых 3-летний ребенок, продолжаются поисково-спасательные работы.

В Харькове ликвидирован пожар после вражеского авиаудара. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В 00:30 3 октября спасателям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 квадратных метров, возникший в жилой пятиэтажке Харькова после вражеского авиаудара. По предварительным данным, вражеская управляемая авиабомба попала в дом, вызвав масштабный пожар.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются, в частности продолжаются поиски и деблокирование лиц.

Напомним

Известно о 10 пострадавших, среди которых есть 3-летний ребенок. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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