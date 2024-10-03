В Харькове ликвидирован пожар после авиаудара после авиаудара

В Харькове ликвидирован пожар после вражеского авиаудара. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В 00:30 3 октября спасателям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 квадратных метров, возникший в жилой пятиэтажке Харькова после вражеского авиаудара. По предварительным данным, вражеская управляемая авиабомба попала в дом, вызвав масштабный пожар.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются, в частности продолжаются поиски и деблокирование лиц.

Напомним

Известно о 10 пострадавших, среди которых есть 3-летний ребенок. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.