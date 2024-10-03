У Харкові ліквідовано пожежу після авіаудару
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в житловій п'ятиповерхівці Харкова після ворожого авіаудару. Постраждало 10 осіб, серед яких 3-річна дитина, тривають пошуково-рятувальні роботи.
У Харкові ліквідовано пожежу після ворожого авіаудару. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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О 00:30 3 жовтня рятувальникам ДСНС вдалося повністю ліквідувати пожежу площею 65 квадратних метрів, що виникла у житловій п'ятиповерхівці Харкова після ворожого авіаудару. За попередніми даними, ворожа керована авіабомба влучила в будинок, спричинивши масштабну пожежу.
Аварійно-рятувальні роботи на місці тривають, зокрема продовжуються пошуки та деблокування осіб.
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Наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких є 3-річна дитина. Всі постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.