В Харькове известно о 6 пострадавших от вражеского удара КАБа, среди них 4 спасателя

В Харькове в результате вражеского удара пострадали шесть человек, из них четверо спасателей, в частности КАБ попал в лесополосу вблизи торгового центра, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Шестеро пострадавших от удара оккупантского КАБа на данную минуту. Из них четверо спасатели. Сейчас им всем оказывают медицинскую помощь", - отметил мэр Харькова.

По словам главы ОВА, в результате вражеского обстрела Харькова, "одно попадание КАБ зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра". "К сожалению, есть раненые четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом", - подтвердил Синегубов.

Ворог атакував село в Харківському районі керованою авіабомбою