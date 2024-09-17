У Харкові відомо про 6 постраждалих від ворожого удару КАБу, серед них 4 рятувальники
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало шестеро осіб, з них четверо рятувальників. КАБ влучив у лісосмугу поблизу торгового центру, рятувальники ліквідовували пожежу поряд.
У Харкові внаслідок ворожого удару постраждало шестеро осіб, з них четверо рятувальників, зокрема КАБ влучив у лісосмугу поблизу торгового центру, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
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"Шестеро постраждалих від удару окупантського КАБу на дану хвилину. З них четверо рятувальники. Зараз їм усім надають медичну допомогу", - зазначив мер Харкова.
Зі слів голови ОВА, внаслідок ворожого обстрілу Харкова, "одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру". "На жаль, є поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд", - підтвердив Синєгубов.
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