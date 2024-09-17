Ворог атакував село в Харківському районі керованою авіабомбою
Київ • УНН
російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова в Харківському районі. Наразі інформація про постраждалих внаслідок атаки не надходила.
Армія рф завдала удару КАБом по селищу Черкаська Лозова в Харківському районі, наразі без постраждалих, повідомив у вівторок голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Черкаська Лозова Харківського району. Наразі інформація про постраждалих не надходила
У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне у місті по відкритій території - ОВА17.09.24, 15:35 • 19763 перегляди