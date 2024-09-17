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Ворог атакував село в Харківському районі керованою авіабомбою

Ворог атакував село в Харківському районі керованою авіабомбою

Київ • УНН

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російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова в Харківському районі. Наразі інформація про постраждалих внаслідок атаки не надходила.

Армія рф завдала удару КАБом по селищу Черкаська Лозова в Харківському районі, наразі без постраждалих, повідомив у вівторок голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Черкаська Лозова Харківського району.  Наразі інформація про постраждалих не надходила

- написав Синєгубов. 

У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне у місті по відкритій території - ОВА17.09.24, 15:35 • 19763 перегляди

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Тетяна Краєвська

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